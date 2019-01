Langenhagen

Nur ein Tag nach dem Angriff auf eine Stadtmitarbeiterin nahe der Friedrich-Ebert-Grundschule sind am Freitag nun zwei Jugendliche von drei, wie sie sagen, maskierten Männern überfallen worden. Das männliche Opfer wurde dabei von einem der Täter mit einem Messer am Oberschenkel oberflächlich verletzt. Beide Jugendlichen wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach Aussagen der Jugendlichen waren diese am Freitag gegen 20 Uhr am Spielplatz an der Lohausener Straße (nahe der Stadtbahn-Endhaltestelle) von den drei Männern angegriffen worden. Sie seien mittels Tritten und Schlägen zu Boden gebracht worden. Dem weiblichen Opfer sei im Zuge des Angriffs die Handtasche entrissen worden, bevor die Täter in unbekannte Richtung haben flüchten können.

Die Männer seien rund 25 Jahre alt und hätten mit einem südländischen Akzent gesprochen. Statur und Größe seien eher unauffällig, heißt es in dem Bericht der Polizei. Die Männer seien dunkel gekleidet gewesen und allesamt maskiert. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Gesucht werden deshalb nun Zeugen, die die Täter, die Tat sowie die Flucht der Männer beobachtet haben könnten. Sie erreichen die Polizei Langenhagen in der Ostpassage sowie telefonisch unter (0511) 1094215.

Ob die Tat in einem Zusammenhang mit dem Überfall auf die Stadtmitarbeiterin am Donnerstag steht, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Der Mann, der am Mittwoch einer Seniorin die Handtasche entrissen und sie dabei durch den folgenden Sturz schwer verletzt hatte, konnte inzwischen gefasst werden.

Von Rebekka Neander