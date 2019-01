Langenhagen

Der Sturm hat am Wochenende auch die Feuerwehr Langenhagen beschäftigt. Gegen 19.30 Uhr wurden die Retter am Sonntag in den Stadtpark zu Hilfe gerufen. Dort war nahe der Elisabeth-Arkaden ein Baum umgestürzt und blockierte einen Rad- und Fußweg in der Grünfläche. Die Feuerwehr zerteilte den Baum mit einer Motorsäge und räumte die Reste zur Seite.

Bereits um 18.29 Uhr wurden die Ehrenamtlichen an die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte eine starke Windböe einen gut 30 Meter langen Bauzaun umgeworfen. Das Hindernis versperrte daraufhin auch die Straße. Die Feuerwehr beseitigte mittels Muskelkraft den Bauzaun und sicherte die einzelnen Teile am Rande der Fahrbahn, heißt es im Einsatzbericht später weiter.

Eine weitere Gefahrenstelle befand sich an der Walsroder Straße. Gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz an die Walsroder Straße aus. Dort drohte ein an einer Hausfassade angebrachtes, aber vom Wind losgerissenes Werbeschild hinunterzustürzen. Die Reklame hing nur noch an einer Schraube befestigt lose herunter. Die Feuerwehr schraubte schließlich das Schild ab.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke