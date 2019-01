Nachrichten Langenhagen - Stadt baut Bushaltestellen um Wer in Langenhagen mit dem Bus unterwegs ist, kann dieser Tage allerlei Neuerungen beobachten. Mehrere Bushaltestellen werden umgebaut. Auftakt war jetzt im Stadtzentrum.

Am Rathaus wird das Wartehäuschen in den kommenden Tagen versetzt. Drei Parkplätze an der Post sind dafür bereits weggefallen. Hinzugekommen sind weitere Fahrradbügel. Quelle: Rebekka Neander