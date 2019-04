Langenhagen

An den Osterfeiertagen sind keine Müllfahrzeuge auf den Straßen unterwegs – auch nicht in Langenhagen. Die Touren verschieben sich um jeweils einen Tag. Abfallentsorger Remondis holt die Gelben Säcke in den Umlandkommunen der Region Hannover statt Karfreitag erst Ostersonnabend, 20. April, ab.

Die reguläre Montagstour fahren die Müllwerker des Unternehmens erst am Dienstag, 23. April. Dadurch verschieben sich auch die weiteren Abfuhrtermine in dieser Woche: Die Tour von Dienstag wird am Mittwoch nachgeholt, die Tour von Mittwoch fällt auf Donnerstag und die Tour von Donnerstag wird erst am Freitag gefahren. Anwohner, deren gelbe Säcke sonst freitags abgeholt werden, müssen diese erst am Sonnabend, 27. April, rausstellen. An allen Abfuhrtagen gilt: „Die Gelben Säcke müssen bis um 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden“, teilt Entsorger Remondis mit.

Deponien und Werstoffhöfe bleiben geschlossen

Auch bei Aha verschiebt sich die Abfuhr durch die Feiertage. Am Karfreitag leeren die Müllwerker keine Tonnen, stattdessen fahren sie die Freitagstour am Sonnabend. Auch am Ostermontag holt Aha keinen Abfall ab. Deshalb verschieben sich die Abholtermine in dieser Woche um jeweils einen Tag. Die Freitagstour vom 26. April wird dann erst am Sonnabend, 27. April, gefahren.

Auch die Deponien und Wertstoffhöfe von dem Abfallwirtschaftsbetrieb bleiben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. An diesen beiden Tagen ist auch das Servicetelefon des Unternehmens nicht besetzt. Doch Bürger können am Sonnabend, 20. April, ihren Müll und Wertstoffe wegbringen: An diesem Tag haben die Werstoffhöfe und Deponien nach Angaben von Aha wie gewohnt geöffnet.

Von Julia Polley