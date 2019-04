Godshorn

Eine 83-Jährige ist am Freitag in Godshorn bei einem Unfall verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum die Frau mit ihrem Auto gegen einen geparkten Wagen gestoßen ist, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin bislang unklar.

Die Langenhagenerin war mit ihrem silbernen VW Polo auf der Hauptstraße in Richtung Vinnhorster Straße unterwegs, als sie um 11.40 Uhr in Höhe der Einmündung zur Straße Am Schapdamm gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot fuhr.

Durch den Aufprall zog sich die 83-Jährige nach Auskunft der Polizeisprecherin Verletzungen am Brustkorb zu. Die Frau wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den am VW Polo entstandenen Schaden auf circa 4000 Euro. Hinzu kommt ein circa 750 Euro teurer Schaden am Peugeot.

Von Julia Polley