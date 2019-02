Langenhagen

Nach einem Unfall auf der Straße Klusriede in Langenhagen sucht die Polizei einen flüchtigen Fahrradfahrer – und bittet Zeugen um Hinweise. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze fuhr der unbekannte Radfahrer am Mittwoch gegen 10.15 Uhr am rechten Rand der Fahrbahn, als er plötzlich und ohne vorheriges Anzeigen nach links ausscherte. Dabei übersah er das in gleicher Richtung fahrende Auto eines 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Ohne die Personalien mit dem Autofahrer auszutauschen, entfernte sich der Radfahrer vom Unfallort. Ob sich der Unbekannte bei dem Zusammenstoß verletzt hat, konnte Polizeisprecher Götze nicht sagen. Er beziffert den am Auto entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein junger Fahrradfahrer auf der Karl-Kellner-Straße einen Unfall verursacht und ist weggefahren.

Von Julia Polley