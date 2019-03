Godshorn

Polizisten haben einen Mann am Mittwochnachmittag die Weiterfahrt mit seinem Auto untersagt, weil dieses nicht für den Verkehr zugelassen war. Zudem fanden die Beamten ein Messer.

Polizisten hielten den 54-jährigen Bulgaren nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze um 16 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Godshorn an. Weiterfahren durfte er danach nicht. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro zahlen. Zudem lag nach Angaben Götzes ein Einhandmesser zugriffsbereit in dem Auto. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer, da nach Auskunft des Polizeisprechers kein berechtigtes Interesse zum Führen vorlag.

Von Julia Polley