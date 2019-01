Langenhagen

Wer kann Hinweise liefern auf eine Unfallflucht, die sich an der Emil-von-Behring-Straße zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, zugetragen hat? Nach Angaben der Polizei wurde ein Jeep Grand Cherokee, der im Eingangsbereich der Straße abgestellt worden war, am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. An der angestoßenen Stelle konnte die Polizei einen weißen Fremdlack sicherstellen, der offensichtlich von jenem Auto stammt, das den Zusammenstoß verursacht hat. Zeugen erreichen die Polizei Langenhagen in der Ostpassage sowie telefonisch unter (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander