Langenhagen

Die Polizei hat auf der Walsroder Straße zwischen Sonnabend gegen 19 Uhr und Sonntag etwa 3 Uhr erneut die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Dabei registrierten die Beamten 17 Tempoverstöße. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats verlieren in der Folge zwei Raser ihren Führerschein.

Die Beamten hatten sich auf der Walsroder Straße in der nachts geltenden Tempo-30-Zone postiert. Der schnellste dort gemessene Autofahrer, ein 25 Jahre alter Langenhagener, war dort mit seinem BMW mit 64 Stundenkilometer gemessen worden. Ihn erwartet nun nach Auskunft des Polizeisprechers neben einem Bußgeld auch ein vierwöchiges Fahrverbot.

Autofahrer sind ohne Führerschein unterwegs

Bei der Kontrolle stoppten die Streifenbeamten auch einen 18 Jahre alten Peugeot-Fahrer, in dessen Auto zwei Kinder ungesichert Platz genommen hatten. Bei der Überprüfung stellte die Polizei ferner fest, dass der Langenhagener überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Da der Heranwachsende bereits mehrfach ohne notwendige Fahrerlaubnis gestoppt worden war, beschlagnahmten die Polizisten kurzerhand den Peugeot.

Zudem wurden zwei Autofahrer kontrolliert, die sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatten. Ein 32 Jahre alter Langenhagener pustete beim Schnelltest mit dem Alkomaten 1,64 Promille. Der Führerschein daraufhin eingezogen. Bei einem 39 Jahre alter Mann wurden 1,33 Promille nach einem Schnelltest festgestellt. Darüber hinaus ergab die Kontrolle, dass der Langenhagener ebenfalls gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auch in diesen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, berichtet der Polizeisprecher am Sonntag.

Frau zahlt im Restaurant mit unterschlagener EC-Karte

Langenhagener Ermittler haben zudem eine 48 Jahre alte Frau in einem Café im Flughafen vorläufig festgenommen. Sie hatte am Freitag gegen 13 Uhr in dem Lokal diverse Speisen und Getränke geordert und anschließend versucht, diese mit einer zuvor unterschlagenen EC-Karte zu bezahlen. Doch das fiel dem Personal auf, die daraufhin die Polizei riefen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 48-Jährige keine Ausweisdokumente vorweisen konnte und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau einem Haftrichter vorgeführt.

Diebe stehlen von mehreren Autos die Kennzeichen

Die Polizei sucht außerdem Unbekannte, die in Kaltenweide von drei Autos die Kennzeichen gestohlen haben. Nach Auskunft des Kommissariatssprechers entwendeten die Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend von zwei BMW und einem Porsche Cayenne, die am Modersohn-Becker-Weg sowie an der angrenzenden Clara-Schumann-Straße abgestellt waren, die Nummernschilder.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke