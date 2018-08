Langenhagen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am Montag zwischen 6 und etwa 17 Uhr einen auf einem Firmengelände Am Pferdemarkt in Langenhagen abgestellten Citroën C4 gestohlen haben. Der Wert des Fahrzeugs stand am Dienstag noch nicht fest.

Die Ermittler prüfen nun auch einen Tatzusammenhang mit einem zwischen Freitag etwa 12 Uhr und Montag gegen 16.30 Uhr aufgebrochenen Toyota Yaris. Obwohl die Täter das Türschloss des an der Bahnhofstraße abgestellten Fahrzeugs aufbrachen, gaben sie ohne erkennbare Gründe anschließend ihr Vorhaben auf und flüchteten.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke