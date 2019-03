Langenhagen

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein Mann aus Bremen nun verantworten. Der 41-Jährige und seine Lebensgefährtin hatten sich am Freitag gemeinsam mit den zwei Jahre sowie sechs Monate alten Kindern in ein Hotel an der Petzelstraße in Langenhagen eingemietet. Anschließend zündeten sich die Eltern offenbar einen Joint an.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen meldeten sich kurze Zeit später gegen 21 Uhr ein Hotelmitarbeiter sowie ein weiterer Gast im Kommissariat und berichten von Marihuana-Geruch aus dem Zimmer. Nach Rücksprache ordnete daraufhin die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung an. „Im Hotelzimmer konnte die gesamte Familie schlafend angetroffen werden“, heißt es am Sonntag von dem Polizeisprecher weiter. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten einen Joint, eine geringe Menge Marihuana sowie ein Einhandmesser. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke