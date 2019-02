Langenhagen

Bei einem Unfall am Freitagmittag auf dem Eiselenweg in Langenhagen hat ein Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen erlitten.

Der 66-Jährige fuhr nach Auskunft einer Polizeisprecherin gegen 11.30 Uhr hinter einem Transporter in Richtung Klusriede her. Als der 58-jährige Paketzusteller mit seinem Wagen am rechten Fahrbahnrand hielt, konnte der Pedelec-Fahrer nicht mehr bremsen. Er fuhr auf den Transporter auf.

Der Mann zog sich bei dem Zusammenstoß eine leichte Kopfverletzung zu. Den am Transporter entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 250 Euro.

Von Julia Polley