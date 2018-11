Langenhagen

Der Parkplatz zwischen Rathaus und Waggumer Hof an der Ecke Konrad-Adenauer- und Schönefelder Straße kann von Mittwoch, 14. November, bis Donnerstag, 15. November, nicht genutzt werden. An beiden Tagen wird der Untergrund der Fläche untersucht.

Diese Arbeiten gehören zu den Vorbereitungen eines etwaigen Rathausanbaus auf diesem Areal. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Einschränkung in der Innenstadt. Aus Termingründen habe die beauftragte Spezialfirma nicht in den weniger belasteten Herbstferien eingesetzt werden können. Wer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen könne, möge sich bitte einen anderen Parkplatz an diesen beiden Tagen suchen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Fahrzeuge, die am Mittwochmorgen noch auf dem Parkplatz stehen, werden kostenpflichtig abgeschleppt. nea

Von Rebekka Neander