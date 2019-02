Langenhagen

Die Feuerwehr ist am Mittwoch mit einem größeren Aufgebot in den Langenhagener Stadtpark ausgerückt. Das Alarmstichwort lautete um 17.14 Uhr „Person im Wasser“. Neben den Langenhagenern wurde auch die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel mit ihrem Rettungsboot sowie die dortigen Ehrenamtlichen der DLRG und die Rettungstaucher der Feuerwehr Lehrte in Marsch gesetzt. Ein Teil der Kräfte konnte aber noch während der Anfahrt gestoppt werden.

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Florian Thon schwamm beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte eine Frau etwa in der Mitte des einen Teichs im Langenhagener Eichenparks. Immer wieder drohte der Körper unterzugehen, schildert er die Situation. Ein Feuerwehrmann aus Langenhagen sprang an einer Leine gesichert sofort in das eiskalte Gewässer und zog die 35-Jährige zusammen mit zwei Kameraden aus Krähenwinkel aus dem See. Anschließend begannen die Ehrenamtlichen sofort mit einer medizinischen Erstversorgung, berichtet Thon. Die Langenhagenerin wurde schließlich von der Feuerwehr an den Notarzt und Rettungsdienst übergeben und kam schließlich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte gegen 18.05 Uhr wieder abrücken.

Wie die 35 Jahre alte Frau in den Teich geraten ist, stand am Mittwochabend noch nicht fest. Zur Ursachenforschung hat nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats nun die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Von Sven Warnecke