Kaltenweide

Erneut hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kananoher Straße in Kaltenweide ereignet. Zwei Menschen wurden dabei am Montagmorgen verletzt, einer schwer. Drei Fahrzeuge waren an der Karambolage beteiligt. Die Feuerwehren aus Kaltenweide, Engelbostel und Langenhagen rückten mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen unter Leitung von Ralf Dankenbring um 7.06 Uhr zu den Bergungsarbeiten an den Waldweg aus. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 4 sowie mehrere Krankenwagen und die Polizei waren vor Ort. Die Kananoher Straße musste dafür kurzfristig gesperrt werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall nur etwa 30 Meter von der Stelle entfernt, wo sich bereits am Sonnabend eine Karambolage ereignet hatte. Erneut hieß es in der Alarmierung „eingeklemmte Person“. Doch Ersthelfer konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Verletzten bergen. Die Feuerwehrleute klemmten daraufhin die Batterien der Autos ab. Ein 31 Jahre alter Audi-Fahrer sowie ein 60 Jahre alter Transporter-Fahrer wurden anschließend in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Unfallursache steht noch nicht fest. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Sven Warnecke