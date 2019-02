Kaltenweide

Ein Fußgänger ist am Sonnabend in Langenhagen-Kaltenweide von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizeisprecher Mirco Nowak berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr auf dem Hainhäuser Weg. „Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger auf die Fahrbahn geschleudert“, sagt der Behördensprecher.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den lebensgefährlich Mann und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wieso der Fußgänger vom Auto erfasst wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Dritter schwerer Unfall am Sonnabend

Es ist bereits der dritte schwere Verkehrsunfall an diesem Sonnabend im Raum Hannover. Etwa zwei Stunden zuvor erlitten vier Menschen teils schwere Verletzungen, als ein VW Bus auf der Bundesstraße 6 zwischen Neustadt und Garbsen ungebremst ins Heck eines VW Touran prallte. Darüber hinaus wurden am Nachmittag auf der Autobahn 2 bei Lehrte-Hämelerwald fünf Autos in beiden Fahrtrichtungen in einen Unfall verwickelt, weil ein Fahrzeug eine Dachbox verloren hatte. Es gab acht Leichtverletzte.

