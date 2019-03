Langenhagen

Auch nach 30 Jahren Berufserfahrung gibt es noch eine Premiere: Nessi Tausendschön, aufgewachsen in Isernhagen und mittlerweile wohnhaft in Köln, ist beim Kleinkunstfestival Mimuse im Theatersaal Langenhagen zu Gast. Am Sonnabend, 16. März, zeigt sie ab 20 Uhr ihr Programm „30 Jahre Zenit“. Mit diesem Programm tritt sie zum ersten Mal in der Region Hannover auf.

Tausendschön ist mittlerweile Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises, des Salzburger Stiers und des Deutschen Kabarettpreises – um nur einige Auszeichnungen zu nennen. Nessi hat als Kabarettistin eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin aber eine Stimme wie ein Engel.

Nessi Tausendschön ist eine echte Platzhirschin der deutschen Kleinkunstszene. Man kennt sie aus Fernsehen und Radio, aus dem Satiregipfel oder als regelmäßiger Gast bei Gerburg Jahnkes „Ladies Night“ im WDR und der ARD oder in „Die Anstalt“ im ZDF. Denn wie seit der Böhmermann-Affäre bekannt ist: Satire bewirkt doch etwas, und wenn es nur eine Staatsaffäre ist.

Karten für den Auftritt von Nessi Tausendschön kostet zwischen 18 und 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Im Vorverkauf sind Tickets in den HAZ/NP- Geschäftsstellen, auch im CCL, am Marktplatz 5 in Langenhagen, sowie im Internet auf www.haz.de/tickets und www.neuepresse.de/tickets erhältlich.

Von Stephan Hartung