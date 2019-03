Langenhagen

Fleißige Helfer in der Kernstadt und den Ortsteilen: Vergangenes Wochenende fand bereits das Großreinemachen in Langenhagen statt. Am Sonnabend, 23. März, erfolgen die Flurreinigungen in Kaltenweide, Engelbostel und Godshorn – in letzterer Ortschaft gibt es sogar eine Konkurrenzsituation.

Chronologisch gesehen macht der Doppelpack in Godshorn den Auftakt. Der Ortsrat bittet alle Freiwilligen um 9.30 Uhr auf den Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses zu kommen, wo auch am Mittag der Abschluss mit einem Imbiss geplant ist. Vom Feuerwehrhaus geht es dann mit Treckern und Anhängern quer durch die Ortschaft. Zur Kirche muss der Weg aber nicht gehen. Denn dort ist die Gemeinde Zum Guten Hirten schon selbst im Einsatz. Kirchenvorstand Marko Balkenhol hofft auf viele Helfer ab 10 Uhr, um rund um die Kirche den Frühjahrsputz zu starten – und Außengelände, Jugendscheune und Gemeindehaus fit für das Frühjahr zu machen. Die Helfer erhalten Essen und Trinken.

Kaltenweide und Engelbostel sind ebenfalls unterwegs

Um 13 Uhr ist Start in Kaltenweide. Die Ortsarbeitsgemeinschaft ruft zur Flur- und Feldmarkreinigung auf. Los geht es zu dieser Zeit an drei Standorten: am Feuerwehrhaus an der Zellerie, auf dem Hof von Lars Dusche in Hainhaus und dem Hof von Karl Bartels in Altenhorst. Gegen 15 Uhr gibt es Suppe und Getränke für die Helfer, die Handschuhe mitbringen sollten. Greifer, Harken und Müllsäcke werden gestellt.

Die Engelbosteler machen sich ab 14 Uhr auf die Jagd nach Müll und Unrat in Flur und Feld. Ortsbürgermeisterin Bettina Auras hatte bereits Vereine und Verbände angeschrieben, nun hofft sie zusätzlich auf Beteiligung der Bürger. An der nötigen Ausrüstung soll es nicht scheitern. „Wir werden wieder von den hiesigen Landwirten und dem Treckerclub mit Gespannen unterstützt“, sagt Auras. Im Anschluss an die Flurreinigung lädt der Ortsrat zum Abschluss-Imbiss ein. Gastgeber ist der Reit- und Fahrverein Engelbostel und Umgebung am Klusmoor.

Schulenburg ist sauer auf die Stadt und boykottiert Aktion

Was in Godshorn und Engelbostel klappt, ist in Krähenwinkel das Hindernis der Flurreinigung: Es stehen nicht genug Trecker und Anhänger zur Verfügung. Daher fällt in Krähenwinkel laut Ortsbürgermeister Andreas Hartfiel in diesem Jahr die Flurreinigung aus. Auch in Schulenburg findet keine Flurreinigung statt, aber aus anderem Grund. „Schon seit 14 Monaten ist unsere Verwaltungsstelle geschlossen, weil die Mitarbeiterin nach Kaltenweide versetzt wurde und es bei uns keinen Ersatz gibt. Das ärgert uns, daher arbeiten wir jetzt umgekehrt auch nicht für die Stadt Langenhagen und übernehmen deren Aufgabe“, sagt Schulenburgs Ortsbürgermeister Dietmar Grundey.

Wer macht mit bei der #TrashChallenge?

Nach 15 Minuten war der Sack voll: Auch die Redakteurinnen der HAZ machen mit bei der #TrashChallenge und säuberten am Mittwochvormittag die Wiese zwischen CCL und Stadtbahnhof. Quelle: Rebekka Neander

Kennen Sie schon die „Trash Challenge“? Diese zu deutsch „Kampfansage an den Müll“ ist ein Trend, der derzeit im Internet Furore macht – und eine gute Sache ist. Im Kern geht es darum: Menschen engagieren sich gegen Umweltverschmutzung buchstäblich auf eigene Faust und halten dies im Bild fest: Ein Foto zeigt die vermüllte Gegend, die sie reinigen wollen. Das andere, wie es dort anschließend aussieht samt ihrer selbst und gefülltem Müllsack. Weil in Langenhagen und den Ortschaften momentan viele Flurreinigungen anstehen, wollen wir dies mit der Aktion #TrashChallenge verknüpfen. Daher bitten wir Sie, liebe Leser, uns ihre Vorher-Nachher-Fotos zu bis zum 31. März an langenhagen@haz.de mit dem Betreff #TrashChallenge per E-Mail zu senden. Ausdrücklich eingeladen sind dazu auch alle Aktionen, die bereits in den vergangenen Wochen in ihrer Nachbarschaft unterwegs waren. Ganz gleich, ob alleine oder in der Gruppe. Die schönsten Bilder werden wir veröffentlichen. Viel Spaß!

Nach 15 Minuten war der Sack voll: Auch die Redakteurinnen der HAZ machen mit bei der #TrashChallenge und säuberten am Mittwochvormittag die Wiese zwischen CCL und Stadtbahnhof. Quelle: Rebekka Neander

Von Stephan Hartung