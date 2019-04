Langenhagen

Ein Border Collie hat am Dienstagnachmittag beim Gassi gehen am Langenhagener Sollingweg einen Mann in den Oberschenkel und in die Hand gebissen. Der 70-Jährige musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Die Gründe für den Vorfall sind bislang unklar.

Der Hund biss nach Angaben einer Polizeisprecherin zwischen 15.55 und 16.01 Uhr zu. Er war mit einer Frau angeleint spazieren. Der Halter selbst war bei dem Vorfall nicht dabei. Bislang haben die Beamten keine Anhaltspunkte, warum der Hund plötzlich zugebissen hat, sagt die Sprecherin. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Nach Informationen der Polizei lebt der Hund derzeit bei seinem Halter und wurde nicht in ein Tierheim gebracht. Ob der Border Collie in der Vergangenheit bereits auffällig war, ist nach Angaben der Polizeisprecherin ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Dabei werden die Beamten zu sämtlichen Stellen, die Auskünfte zum Halter und seinem Hund geben können, Kontakt aufnehmen.

Die Beamten suchen Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Polley