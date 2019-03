Langenhagen

Ein Hauseigentümer hat einen Unbekannten beobachtet, der versucht hat in das Gebäude einzubrechen. Der Mann leuchtete den Täter an – daraufhin flüchtete dieser.

Am Donnerstag um 0.30 Uhr wollte der Täter nach Angaben von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze in das Haus am Reuterdamm in Langenhagen einbrechen. Er versuchte ein Fenstergitter im Kellergeschoss abzuschrauben. Als dies misslang, startete er den nächsten Versuch und kletterte auf ein Vordach des Einfamilienhauses. Dabei beobachtete ihn der 69-jährige Hauseigentümer. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Polley