Langenhagen

Die Fachfirma zur Bekämpfung von Schädlingen hat rund um die Pestalozzi-Schule an der Leibnizstraße bereits giftige Köder gegen Ratten ausgebracht. Nach der gesetzlich beschränkten Frist von maximal 14 Tagen mit Gift-Ködern seien derzeit nicht-giftige Fressköder zur Kontrolle ausgelegt worden. Diese Boxen würden von den Tieren allerdings nicht mehr angerührt, betont Bürgermeister Mirko Heuer und stellt damit die Berichterstattung dieser Zeitung richtig. Die Redaktion bedauert diese Verwechselung.

Allerdings haben Eltern auch in den vergangenen zwei Wochen erneut Tiere rund um die Schule gesichtet, wie Passanten dieser Zeitung berichten. Die Stadt will, wie Heuer zuvor angekündigt hatte, mit der beauftragten Fachfirma nun erörtern, ob und in welchem Maße die Bekämpfung der Schädlinge verändert werden soll. Die Tiere finden, wie es aus der Fachabteilung der Verwaltung heißt, offenkundig in direkter Umgebung der Schule genügend andere Futterquellen.

Von Rebekka Neander