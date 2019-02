Langenhagen

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmittag von einem abbiegenden Audi in Langenhagen erfasst worden, dabei soll sie Kopfverletzungen erlitten haben. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Ecke von Godshorner und Walsroder Straße, der 54-jährige Fahrer eines schwarzen Audi Q5 wollte nach rechts abbiegen. Dabei bemerkte er offenbar die ihm entgegenkommende 60-Jährige. Laut Polizei wurde die Frau leicht vom Audi touchiert, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Opfer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die vielbefahrene Kreuzung musste während der Unfalls gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, auch die Unfallforschung der MHH war vor Ort.

Bike-Flash soll Unfälle verhindern

Immer wieder kommt es beim Abbiegen zu schweren Unfällen zwischen motorisierten Fahrzeugen und Fußgängern beziehungsweise Radfahrern. Die Stadt Garbsen testet deshalb seit November 2018 das sogenannte Bike-Flash. Das blinkende Warnlicht soll abbiegende Autofahrer warnen, wenn sich ein Radler oder Fußgänger nähert. Das Land hat jedoch Bedenken geäußert, das Bike-Flash entspricht demnach nicht der Straßenverkehrsordnung.

Von pah