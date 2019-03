Langenhagen

Wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Kneippstraße in Langenhagen ist auch der Reuterdamm am Mittwochmittag voll gesperrt worden. Es kam zu erheblichen Behinderungen auf der offiziellen Umleitungsstrecke für die wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrten Walsroder Straße. Nach gut einer Stunde konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, hieß es von der Langenhagener Polizei im Anschluss.

Nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse wurde die Feuerwehr wegen eines gemeldeten Zimmerbrandes gegen 13.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte quoll bereits dichter Qualm aus den Fenstern der Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Einsatzleiterin Frauke Wegner erhöhte daraufhin die Alarmstufe und forderte zusätzliche Kräfte aus Krähenwinkel an. Nach gut einer Viertelstunde hatten die 30 Feuerwehrleute die Situation schließlich unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Ein Bewohner der Zimmer war nicht vor Ort.

Brandexperten der Kripo forschen nach Ursache

Die Nachlöscharbeiten in den einzelnen Zimmern der Wohnung dauerten allerdings noch bis gegen 16 Uhr. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Kräfte nach versteckten Glutnestern und löschten diese ab. Wie Hasse weiter erläuterte, versucht die Feuerwehr bei derartigen Wohnungsbränden nach Möglichkeit wenig Wasser einzusetzen. „Um Gebäudeschäden so minimal wie möglich zu halten“, sagt der Sprecher. Diese mittlerweile gängige Praxis werde von den Feuerwehrkräften auch entsprechend geübt.

Warum es in der Wohnung zu einem Feuer gekommen ist, ist unbekannt. Noch am Mittwoch haben Brandexperten der Kriminalpolizei aus Hannover mit der Ursachenforschung begonnen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Nach Auskunft Hasses beschränke sich der sogenannte Brandschaden aber ausschließlich auf die vom Feuer betroffenen Wohnung. Ob allerdings die übrigen Wohnung vom Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden sind, konnte Hasse nicht sagen. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses waren während des Einsatzes seinen Angaben zufolge nicht zu Hause.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke