Langenhagen

Wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Kneippstraße in Langenhagen ist der Reuterdamm am Mittwochmittag voll gesperrt worden. Es kam zu erheblichen Behinderungen auf der offiziellen Umleitungsstrecke für die halbseitig gesperrte Walsroder Straße. Nach gut einer Stunde konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Mehr in Kürze.

Von Sven Warnecke