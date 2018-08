Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen zwei Menschen verletzt worden. Nach Auskunft von Alexander Zimbehl, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, war eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes unterwegs. Dabei wollte sie seinen Angaben zufolge offensichtlich abkürzen und fuhr über die markierten Parkbuchten. Gleichzeitig war ein von links kommender 48-jähriger Hyundai-Fahrer auf dem vorgegebenen Fahrstreifen unterwegs. Als die Frau aus der Parkbucht nach links abbiegen wollte, stießen beide Autos zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt, die Frau musste in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens konnte Zimbehl noch nicht beziffern.

Von Sven Warnecke