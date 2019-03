Langenhagen

Einmal mehr hat ein Brandmelder rechtzeitig Nachbarn aufschrecken können. Sie riefen am Dienstag gegen 18.15 Uhr die Langenhagener Feuerwehr in die Dünnenriede nördlich des Pferdemarktes. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits durch ein gekipptes Fenster deutlicher Qualm und der Geruch verbrannten Essens wahrnehmbar, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Hasse nach dem Einsatz. Die Bewohnerin des Hauses war noch in der Wohnung, reagierte jedoch weder auf den Brandmelder noch auf die Feuerwehr.

Dank eines ausgelösten Brandmelders konnte ein Frau aus einer verqualmten Wohnung an der Dünnenriede rechtzeitig von der Feuerwehr gerettet werden. Quelle: Christian Hasse (Feuerwehr)

Unter der Einsatzleitung von Karsten Patz verschafften sich die Feuerwehrleute über das gekippte Fenster Zugang in die Wohnung, führten die desorientierte Frau aus der Wohnung und übergaben sie dem Rettungsdienst. Dieser brachte sie später zur Überwachung ins Krankenhaus. In der Wohnung war es zu diesem Zeitpunkt noch zu keinem weiteren Schaden gekommen. „Wir konnten die Wohnung nach der Belüftung wieder verlassen“, sagte Hasse. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Von Rebekka Neander