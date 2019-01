Langenhagen

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 8.40 Uhr Gerümpel auf der Halfpipe an der Hackethalstraße in Wiesenau in Brand geraten. Die Feuerwehr Langenhagen rückte dorthin aus, konnte das Feuer aber bereits mit „ein wenig Wasser“ löschen. Bei der Kontrolle durch die Wärmebildkamera zeigten sich keine weiteren versteckten Glutnester. Wie die Polizei berichtet, hatten bereits am Vorabend gegen 19.30 Uhr Passanten gemeldet, Jugendliche zündeten sogenannte Chinaböller in der Halfpipe. Obwohl die Polizei umgehend mit zwei Streifenwagen im Umfeld fahndete, konnten sie die Täter nicht fassen. Wer Hinweise auf den Vorgang geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie telefonisch unter (0511) 1094215.

Die Stadt hatte vor wenigen Tagen rund um den Jugend- und Skaterplatz für die künftige Rollsportfläche Gehölze geschnitten und gerodet, um damit vor der einsetzenden Vegetationsphase im März fertig zu sein. Mit der Neugestaltung will die Stadt im Frühsommer beginnen.

Von Rebekka Neander