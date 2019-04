Langenhagen

Ein schreiendes Kind hat die Langenhagener Feuerwehr am Donnerstagmittag aus einem Auto befreit. Das Kind hatte zuvor den Wagen von innen verriegelt, dann geriet es offenbar in Panik.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christian Hasse alarmierte die Mutter die Einsatzkräfte um 13.41 Uhr. Sechs Feuerwehrleute rückten mit zwei Fahrzeugen auf den Parkplatz am Stadtbahnhof in der Nähe des CCL aus. Das kleine Kind saß zu diesem Zeitpunkt schreiend in dem Wagen, konnte diesen aber nicht selbst mehr öffnen. Die Mutter stand hilflos im Freien, sie hatte die Schlüssel in dem Auto liegen gelassen: Sie hatte gerade am Auto Sachen sortiert, als das Kind die Türen verriegelte.

Die Einsatzkräfte zerstörten unter der Leitung von Karsten Patz eine hintere Seitenscheibe des Wagens und befreiten so das Kind. Auch ein Rettungswagen war vor Ort.

Nach Auskunft Hasses hat die Mutter richtig gehandelt und den Notruf gewählt. Auch, weil das Auto in der Sonne stand, ist es im Inneren schnell heiß geworden. Am Ende sei das Kind zum Glück nicht lange eingesperrt gewesen.

Von Julia Polley