Nachrichten Langenhagen - Explodieren die Kosten für geplanten Rathaus-Anbau? Neue Erkenntnisse zum Sanierungsbedarf des Rathauses bringen die bisherige Planung für Anbau und Bestandsbau ins Wanken und verursachen erneut Streit zwischen Politik und Verwaltung.

Neben Büros an der Schützenstraße und am Frankenring in Godshorn hat die Stadtverwaltung auch Büroräume im Geschäftsgebäude gleich nebenan gemietet. Quelle: Rebekka Neander (Archivbild)