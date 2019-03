Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die gegen 1.05 Uhr am Montagmorgen in einen Getränkemarkt an der Hans-Böckler-Straße eingedrungen sind. Nicht zum ersten Mal. Bereits am vergangenen Dienstag waren Einbrecher in das Geschäft eingestiegen. Dabei waren sie ebenfalls durch ein Loch im Maschendrahtzaun auf das Gelände des Getränkemarktes gelangt und hatten anschließend die Schiebetür aufgehebelt, berichtet Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze. Im Kassenbereich entwendeten die Täter diverse Schachteln Zigaretten.

Balkontür hält Hebelversuchen stand

Der Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Walsroder Straße scheiterte indes. Wie Götze weiter berichtet, hatten die Unbekannten zwischen Freitag gegen 8 Uhr und Sonntag um 18 Uhr versucht, die Balkontür der Wohnung im ersten Obergeschoss aufzuhebeln. „Trotz insgesamt 17 Hebelspuren an der Balkontür gelang es den Tätern nicht, in die Wohnung einzudringen“, berichtet der Polizeisprecher. Den Schaden beziffert er auf 350 Euro.

Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke