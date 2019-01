Langenhagen

Zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr sind Einbrecher am Donnerstag in ein Wohnhaus am Benskamp zwischen Krähenwinkel und Evershorst eingestiegen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume. Nach Angaben der Polizei stahlen die Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zwischen 14.30 Uhr und 18.10 Uhr konnten Einbrecher an einem Wohnhaus an der Graditzer Straße das Küchenfenster aufhebeln und in dem Wohnhaus mehrere Räume durchsuchen. Ihnen fiel dabei diverser Schmuck mit bislang unbekanntem Zeitwert in die Hände.

Lediglich der Aufbruch eines Kleintransporter blieb ohne Beute: Zwischen Mittwoch, 21.50 Uhr, und Donnerstag, 5.50 Uhr, haben Unbekannte die Heckscheibe eines Kleintransporters an Walsroder Straße eingeschlagen. Obwohl auf der Ladefläche diverses Werkzeug gelagert war, sahen die Einbrecher aus bislang ungeklärter Ursache von einem Diebstahl ab und flüchteten ohne Beute. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro.

Wer Hinweise geben kann zur Identität der Täter, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander