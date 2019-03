Kaltenweide

Die Polizei sucht Unbekannte, die versucht haben, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Heide in Kaltenweide einzubrechen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hatten die Täter zwischen Mittwoch gegen 17.45 Uhr und Donnerstag etwa 10 Uhr versucht, ein Fenster wie auch eine Glastür zum Wintergarten des Hauses aufzuhebeln. Doch dabei scheiterten sie und flüchteten anschließend. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke