Langenhagen

Eine aufgeschnittene Eingangstür und einen zerstörten Tresor haben Bewohner eines Einfamilienhauses am Mittwochmorgen vorgefunden, als sie zu ihrem Heim an der Straße Breimerwinkel in Langenhagen zurückgekehrt sind. Während ihrer Abwesenheit zwischen Freitag, 8.20 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, sind Unbekannte in das Gebäude eingebrochen.

Die Täter überwanden nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze eine Gartentür und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend schnitten sie die hölzerne Haustür auf. In dem Gebäude trennten die Unbekannten mithilfe von Werkzeug einen Tresor auf. Daraus entwendeten sie nach Angaben des Polizeisprechers Bargeld und Schmuck mit unbekanntem Wert.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Polley