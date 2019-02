Langenhagen

Die Ausbildung von Alltagsbegleitern geht in die dritte Runde. Das entsprechende Projekt des Vereins Win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover – sucht dafür Verstärkung. Der Verein bietet ab März eine Schulung für Menschen an, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. In 45 Stunden erhalten sie theoretische Inhalte rund um das Thema „Alter“. Dieses Wissen soll den Ehrenamtlichen helfen, fit für die Praxis zu werden. „Dabei geht es um Themen wie rechtliche Grundlagen, Krankheiten, Kommunikation und Gesprächsführung und die Rolle der Alltagsbegleiter“, sagt Quartiersmanagerin Claudia Koch, die das Projekt seit 2015 begleitet.

Seitdem leisten die ehrenamtlichen Alltagsbegleiter im Quartierstreff Wiesenau und darüber hinaus ihre Arbeit. Anfang 2018 erhielt die Gruppe eine Auszeichnung des Netzwerkes Nachbarschaft. „Darauf sind wir sehr stolz. Das Engagement der Menschen wird dadurch unterstrichen und zeigt auch, wie wichtig diese Projekte für die Menschen sind“, sagt Koch.

Denn nach der Schulung, die im März starten wird, sind die Ehrenamtlichen ganz praktisch unterwegs und verschenken vor allem eins: Zeit. Denn das ist das, was Menschen am Nötigsten gebrauchen könnten. Zeit und Gesellschaft fehlt aber oft denen, die alleine leben, älter sind, Angehörige nicht vor Ort haben oder aufgrund von Erkrankungen weniger mobil sind. Dann kommen die Alltagsbegleiter ins Spiel.

An folgenden Tagen findet die Schulung statt: 22. März von 14 bis 19 Uhr, am 23. März zwischen 9 und 15 Uhr, am 5. April (14 bis 18.15 Uhr), am 6. April von 9 bis 15 Uhr, am 26. April zwischen 14 und 18.15 Uhr, am 27. April (9 bis 15 Uhr), am 10. Mai von 14 bis 18.15 Uhr sowie noch einmal am 11. Mai zwischen 9 und 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Claudia Koch unter Telefon (0511) 8604216 oder per E-Mail an koch@ksg-hannover.de. Bei ihr können sich auch Menschen melden, die einen Alltagsbegleiter benötigen.

Von Stephan Hartung und Sven Warnecke