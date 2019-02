Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der offenbar am Sonntag zwischen 15.30 und 16 Uhr in einem günstigen Moment den im Türschloss steckenden Schlüssel für einen Rohbau an der Beckerwiese in Langenhagen gestohlen hat. Später kam der Täter wieder und durchwühlte die Räume, ohne aber offenbar etwas zu stehlen, berichtet Polizeisprecher Patrick Götze am Montag.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke