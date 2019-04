Langenhagen

Eine Aktentasche hat ein Dieb am Sonntagnachmittag aus einem Auto in Langenhagen gestohlen. Der Wagen stand zur Tatzeit an der Straße An der Autobahn. Der Unbekannte schlug nach Angaben einer Polizeisprecherin zwischen 16.45 und 18.26 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite des Hyundais ein und gelangte so in das Innere des Fahrzeugs. Der Täter nahm die Tasche mit. Diese stand auf dem Beifahrersitz.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Polley