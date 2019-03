Kaltenweide

Die Polizei sucht einen Einbrecher, der am Dienstagabend zwischen 19.20 und 19.40 Uhr in ein Wohnhaus am Kaltenweider Kranichweg eingedrungen ist. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hatten der Täter zunächst eine Terrassentür zur Küche des Einfamilienhauses aufgehebelt. Doch bei seinem Treiben wurde der Unbekannte offenbar von der zufällig im Haus anwesenden Eigentümerin gestört und flüchtete daraufhin. Götzes Angaben zufolge schnappte sich der Einbrecher aber noch ein in der Küche liegendes Portemonnaie mit Bargeld sowie Papieren und verschwand unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei Langenhagen blieb ohne Erfolg.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke