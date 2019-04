Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag in Langenhagen ein Passant leicht verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei wollte gegen 13.40 Uhr ein Autofahrer vom Parkplatz eines Supermarktes am Straßburger Platz auf die Straße fahren. Dabei habe er den Senior übersehen. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Fußgänger. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von Sven Warnecke