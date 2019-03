Langenhagen

Beim Rausfahren aus einer Parklücke an der Walsroder Straße in Langenhagen hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag ein anderes Fahrzeug übersehen. Die Polizei beziffert den beim Unfall entstandenen Schaden auf rund 14.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Nach Auskunft einer Polizeisprecherin hatte der 36-jährige Fahrer eines BMW seinen Wagen in Höhe der Einmündung zur Angerstraße auf einem längs am Fahrbahnrand befindlichen Parkplatz geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte er um 15.55 Uhr aus und fuhr auf die Straße.

Dabei er übersah er nach Angaben der Polizeisprecherin den vorfahrtberechtigten Mercedes Benz einer 44-jährigen Langenhagenerin. Die Frau war auf der Straße in Richtung Hannover unterwegs. Bei dem Unfall entstand an beiden Pkw hoher Sachschaden.

Von Julia Polley