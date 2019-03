Langenhagen

Bei einem Unfall in Langenhagen ist eine 68-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein 43-jähriger Nissan-Fahrer hatte nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze am Sonntag um 13.40 Uhr die vorfahrtberechtigte Frau im Einmündungsbereich zwischen Walsroder Straße und Niedersachsenstraße übersehen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 68-Jährige zu Boden und verletzte sich an den Beinen.

Nach Angaben der Radfahrerin waren die Verletzungen nicht so schwer, dass eine sofortige ärztliche Behandlung nötig gewesen wäre.

Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf rund 560 Euro.

Von Julia Polley