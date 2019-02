Langenhagen

Selbstständig den Alltag zu Hause meistern – für Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigungen ist das oft eine große Herausforderung. Schwellen, Treppen oder der Einstieg in die Badewanne können zu schwierigen Barrieren werden. In einer Sprechstunde informiert der Wohnberater der Region Hannover, Theo Piltz, am Dienstag, 19. Februar, zu Themen rund um sicheres und selbstständiges Wohnen in den eigenen vier Wänden. Die eineinhalbstündige Sprechstunde beginnt um 14.30 Uhr im Langenhagener Sozialen Rathaus, Raum 2.17 an der Schützenstraße 2.

Theo Piltz steht als Wohnberater hilfreich zur Seite. Quelle: Archiv

Dabei gibt der Diplom-Ingenieur für Architektur konkrete Tipps zur Planung, Umsetzung und Finanzierung von Umbaumaßnahmen, berät zu praktischen Alltagshilfen und erarbeitet mit den Ratsuchenden individuelle Lösungen. Grundrisse, Fotos oder Skizzen können mitgebracht werden. Das Angebot richtet sich an ältere und beeinträchtigte Menschen sowie an pflegende Angehörige und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neben Informationen über barrierefreies Bauen, Bad- und Treppenlifte oder Sicherheitseinrichtungen wie Notrufsysteme gibt der Berater auch Hinweise, wie die Maßnahmen finanziert werden können. Wer diesen Termin verpasst, hat noch zwei weitere Chancen: Der Wohnberater kommt in diesem Jahr noch am Dienstag, 18. Juni, und 22. Oktober, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr in das Soziale Rathaus nach Langenhagen.

Von Sven Warnecke