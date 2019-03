Langenhagen

Unter dem Motto „Fit & Gesund“ stehen die Gesundheitswochen von HAZ und Neuer Presse. Nach dem Auftakt, einem großen Aktionstag im Krankenhaus Siloah am morgigen Sonnabend, 9. März, 11 bis 15 Uhr, gibt es in Kooperation mit dem City Center Langenhagen eine kostenlose Vortragsreihe in den Seminarräumen der City Apotheke. Dort informieren Experten des Klinikums Region Hannover (KRH) über Fragen der Gesunderhaltung und Heilung.

Richtige Ernährung gegen Herzinfarkt und Schlaganfall

Richtige Ernährung gegen Herzinfarkt und Schlaganfall: Über den Schutz vor den Volkskrankheiten Herzinfarkt und Schlaganfall spricht Prof. Dr. Jan R. Ortlepp, Chefarzt für Innere Medizin am KRH-Klinikum Agnes-Karll in Laatzen, am Freitag, 15. März. Es geht um richtige Ernährung, Bewegung und medikamentöse Behandlung.

Symptome und Behandlung von Darmerkrankungen

Prof. Dr. Ahmed Madisch, Chefarzt für Gastroenterologie, interventionelle Endoskopie, Diabetologie und Akutgeriatrie am KRH-Klinikum Siloah und KRH-Klinikum Nordstadt, referiert am Montag, 18. März, über die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Darmerkankungen.

Implantat als Ersatz für kranke Gelenke

Ob Hüfte oder Knie – Gelenke sind Belastungen ausgesetzt, die zu Verschleißerscheinungen führen können. Nicht selten ist ein Implantat die notwendige Konsequenz. Welche Funktionen die Gelenke haben, welche Krankheitsbilder auftreten und welche Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, erklärt Dr. Frank Schröder, Leitender Arzt der Unfallchirurgie und Orthopädie am KRH-Klinikum Nordstadt, am Dienstag, 19. März.

Mediziner spricht über Hörsturz-Diagnostik

Ein weit verbreitetes Problem mit unklaren Ursachen ist der Hörsturz. Über die Diagnostik und aktuelle Behandlungsmethoden spricht Prof. Dr. Dr. Hans-Jürgen Welkoborsky, Chefarzt der HNO-Klinik des KRH-Klinikums Nordstadt und des Kinderkrankenhauses auf der Bult, am Mittwoch, 20. März.

Zwischen Überforderung und Langeweile

Schwankt die Gesellschaft zwischen Burn-out und Bore-out? Dieser Frage geht Dr. Stefan-M. Bartusch, Chefarzt der KRH-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Langenhagen, am Donnerstag, 21. März, in seinem Vortrag nach.

Chefarzt spricht über Augengesundheit

Den Abschluss der Vortragsreihe bildet das Thema Augengesundheit. Über Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten referiert Dr. Boris Breuer, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde am KRH-Klinikum Nordstadt, am Freitag, 22. März.

Die Vorträge starten jeweils um 18.30 Uhr im ersten Obergeschoss des CCL in den Seminarräumen der City Apotheke. Es besteht in allen Vorträgen die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referenten zu richten. Der Weg von der City Apotheke im Erdgeschoss zu den Seminarräumen im Obergeschoss ist ausgeschildert. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle von HAZ und NP im CCL persönlich oder unter Telefon (05 11) 72 80 80 entgegen.

