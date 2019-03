Langenhagen

Langenhagener können ab dem kommenden Wochenende auch wieder jeden Sonnabend ihren Gartengrünschnitt beim städtischen Betriebshof anliefern. Das teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Ab Sonnabend, 23. März, hat die Einrichtung an der Straße An der neuen Bult 100 von 9 bis 12 Uhr für Besucher geöffnet. Nur am Ostersamstag und, wenn am Sonnabend ein Feiertag ist, bleibt der Betriebshof geschlossen.

Unter der Woche können Bürger ganzjährig montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr Baum-, Hecken-, Strauch- und Rasenschnitt sowie Laub aus Privathaushalten anliefern. Pro Tag und Person nimmt der Betriebshof maximal einen Kubikmeter an.

Weitere Grüngut-Annahmestellen gibt es an der Kananoher Straße in Kaltenweide, an der Walsroder Straße in Krähenwinkel und an der Dorfstraße in Schulenburg. Die drei Stellen haben mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dort wird nach Angaben Stahls jedoch kein Rasenschnitt angenommen.

