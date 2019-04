Krähenwinkel

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag gegen 17.50 Uhr eine 28 Jahre alte Autofahrerin in Krähenwinkel leicht verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers der Langenhagener Polizei musste die Frau auf der Walsroder Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 45 Jahre alter Mann erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr aus Unachtsamkeit auf, berichtet der Polizist weiter. Die Leichtverletzte wurde anschließend ambulant in einem Rettungswagen versorgt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde dann um 18.24 Uhr die Feuerwehr Krähenwinkel zu einer „technischen Hilfeleistung“ alarmiert. Ortsbrandmeister Kai Jüttner rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur ab und beseitigten Trümmerteile von der Straße.

Von Sven Warnecke