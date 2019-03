Langenhagen

Es ist wieder KreativZeit in Langenhagen. Dieser besondere Kunsthandwerkermarkt, organisiert von Sabine Sickau und Heike Spiekermann, findet nun zum bereits 15. Mal statt – und zwar am Freitag, 29. März, von 15 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 30. März, von 11 bis 20 Uhr im Festsaal im Eichenpark, Stadtparkallee 15 in Langenhagen. Der Eintritt ist frei.

Mit Ehrgeiz, persönlichem Engagement und der Unterstützung von Freunden und Familie haben die Veranstalterinnen eine große Bekanntheit dieses Marktes weit über Langenhagen hinaus erreicht. So kommen etwa handgefertigte Taschen aus Berlin, Zeichnungen und Grafiken aus Warburg oder ausgefallene Lampen aus Bielefeld. Selbstverständlich haben die Veranstalterinnen auch großen Wert auf Kunsthandwerker aus der Region gelegt. So sind zum Beispiel Carolin und Christel im Spring mit SchmuckArt, Marianne Storbeck mit Glasdesign, Ina Bause mit niedlichen Häkel-Ideen, Elke Schatz mit Papierarbeiten und Sylvia Tischer mit feinen Näharbeiten als Langenhagener Kunsthandwerkerinnen mit dabei. Und auch aus Langenhagen sind Sabine Sickau, sie hat wieder handgetöpferte Lieblingsdinge als Motto, und Heike Spiekermann mit Handgefilztem.

Neben diesen Ständen finden die Besucher auch wieder liebevoll dekorierte Stände mit handgefertigten Seifen, handbemalten Natureiern, handgefertigten Bonbons und Marshmallows, Upcycling-Ideen, Floristik und Dekorationen aus Naturmaterialien, Textildesign-Ständen, Seide und die Holzarbeiten von Gerd Meier sowie die farbenfrohen Holzdekorationen von Steffi Marten.

Von Stephan Hartung