Langenhagen

Ein Friedhof als Ort der Stille? „Auf unserem Friedhof summt und brummt es“, sagt Inge Aping, die den Friedhof der Elisabeth-Kirchengemeinde an der Karl-Kellner-Straße pflegt. Das hat seine Gründe, denn auf dem 2,4 Hektar großen Areal ist für Insekten nun ein neues „Hotel“ entstanden. Johann Mayer, ein Tischlermeister in Ruhestand, hat den flachen, mit Naturmaterialien ausgestatteten Holzkasten als Rückzugsort zum Beispiel für Wildbienen geschaffen. Das neue Insektenhotel ist am Friedhofszaun angebracht. Bereits nach zwei Tagen seien die ersten Tiere dort eingezogen, teilt der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen mit.

Die Idee soll darüber hinaus Schule machen: Pastorin Bettina Praßler-Kröncke möchte mit Jugendlichen jeweils einen Quadratmeter große Module bauen, um damit eine Mauer in einen lebendigen Ort zu verwandeln. Zudem soll der Kirchenfriedhof naturnahe Bereiche erhalten. Dafür könnten feste Wege zurückgebaut werden, um Raum für Wildwuchs geschaffen werden.

Mehr Platz durch Urnen-Bestattungen

„Wir wollen den Artenreichtum erhöhen und der Natur Raum verschaffen“, sagt Pastorin Praßler-Kröncke. Möglich wird dies auch dadurch, dass heutzutage 60 Prozent der Angehörigen inzwischen eine Urne im Gemeinschaftsgrab der Sargbestattung für den Verstorbenen vorziehen. Dadurch sinke der Flächenbedarf der Friedhöfe, erklärt Praßler-Kröncke. Zudem dächten viele Menschen bei der Bestattung auch an den ökologischen Fußabdruck – darin sieht Aping eine Chance. „Wir wollen mit einer Konzeptgruppe einen Blick in die Zukunft wagen und Ideen für unseren Friedhof entwickeln. Wer interessiert ist, sich an dieser Stelle mit einzubringen, kann sich gerne bei mir melden.“

Das Friedhofsbüro der Elisabeth-Kirchengemeinde ist im Gemeindehaus am Kirchplatz 7 in Langenhagen zu finden. Inge Aping ist unter der Telefonnummer (0511) 77 65 77 erreichbar.

Von Sascha Priesemann