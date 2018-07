Nachrichten Langenhagen - Haus ist nach Feuer vorerst unbewohnbar Unbewohnbar ist seit einem Brand am Dienstag ein Haus an der Storchenwiese: Das Feuer brach gegen 13.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einer Doppelhaushälfte an der Storchenwiese ist am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Quelle: Feuerwehr/Hasse