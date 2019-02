Langenhagen

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Walsroder Straße ist die Feuerwehr am Dienstagmittag ausgerückt. Die Einsatzkräfte wurden um 12.47 Uhr von einem Nachbarn alarmiert, weil er im zweiten Obergeschoss starke Rauchentwicklung bemerkt hatte. Zwölf Einsatzkräfte waren nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse unter der Leitung von Karsten Patz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Die Bewohnerin, die gerade bei den Nachbarn war, konnte den Einsatzkräften den Schlüssel zu der Wohnung geben. Löschen mussten die Feuerwehrkräfte nach Auskunft von Hasse nicht. Ein Kabelbrand in einer Fritteuse hatte den Alarm ausgelöst. Die Ehrenamtlichen nahmen die Sicherungen heraus.

Zigarettenrauch löst Alarm aus

Bereits am Montagmittag mussten die Feuerwehren aus Engelbostel und Schulenburg an die Heinz-Peter-Pieper-Straße ausrücken. Dort hatte in einer Spedition gegen 14 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch Zigarettenrauch aus der Fahrertoilette war ein Rauchwarnmelder angesprungen. Die Einsatzkräfte lüfteten die Räume und setzten die Brandmeldeanlage wieder zurück.

In der Nacht zu Dienstag musste die Feuerwehr Langenhagen an die Walsroder Straße ausrücken. Dort hatte um kurz nach Mitternacht in einem türkischen Restaurant ebenfalls eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Wasserdampf sei die Ursache gewesen, sagte Hasse.

Pizzaofen sorgt für Alarm in Markthalle

Eine weitere Anlage rief die Einsatzkräfte am Dienstag um 7.37 Uhr auf den Plan. Am Marktplatz gelang nach dem Anschalten eines Pizzaofens in der Markthalle Qualm in die Zwischendecke – der Melder löste aus. Auch hier lüfteten die Feuerwehrkräfte das Gebäude und stellten die Anlage zurück.

Nach Angaben von Hasse ist „Ausgelöste Brandmeldeanlage“ das am häufigsten genannte Stichwort für die Einsätze im Stadtgebiet. Dies liege mit daran, dass es viele öffentliche und Gewerbeobjekte mit solchen Anlagen gebe. Eine Zunahme solcher Einsätze sei jedoch nicht zu beobachten, sagte der Feuerwehrsprecher.

Von Julia Polley