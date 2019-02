Kaltenweide

Erstmals bietet das Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Region Hannover eine Ferienbetreuung auf dem Geländes des Interkulturellen Erlebnisparks (Ikep) in Kaltenweide an. In der ersten Osterferienwoche von Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April, können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Areal an der Pfeifengrasstraße 76 gemeinsam basteln, spielen und Spaß haben. Auf dem Gelände und natürlich in den Containern. Zudem können sich die Kinder auch auf Ausflüge freuen.

Die Teilnehmerzahl ist nach Auskunft von Peter Wöbbeking von der AWO auf maximal 25 Kinder begrenzt. Die Teilnahme pro Kind kostet 110 Euro. In dem Preis sind ein Mittagessen sowie Obst und Getränke für zwischendurch enthalten. Interessierte Eltern erhalten per E-Mail an pfeifengras76@kjw.de weitere Informationen. Dort und unter Telefon (0511) 4383825 nimmt Wöbbeking Anmeldungen für die Ferienbetreuung entgegen.

Betreuung auch in Sommer- und Herbstferien

Eltern können sich dieses Angebot auch für die erste Woche in den Herbstferien vormerken – und bei Bedarf ihre Kinder schon anmelden. Von Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 12. Oktober, betreut die AWO ebenfalls Kinder auf dem IKEP-Gelände in Kaltenweide. Die Teilnahme kostet 110 Euro. Zudem bietet die AWO im Juli wieder das alljährliche Sommercamp an. In den ersten dreieinhalb Wochen der langen Ferien werden Kinder täglich von 9 bis 16 Uhr betreut. Pro Woche kostet die Teilnahme ebenfalls 110 Euro. Auch hierfür nimmt die AWO bereits jetzt schon Anmeldungen entgegen.

Von Julia Polley