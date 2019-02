Langenhagen

Nach dem Diebstahl eines Kühlaufliegers von dem Gelände einer Spedition in Godshorn hat ein Richter den 39 Jahre alten Täter noch am Sonnabend in Untersuchungshaft geschickt, teilt Polizeisprecher Philipp Hasse auf Anfrage am Montag mit. Zu schwer wiegen offenbar die Vorwürfe gegen den Litauer. So soll der Mann am Freitag nicht nur den Anhänger gestohlen, sondern bei seiner Flucht auch einen Unfall mit einem verletzten Autofahrer verursacht haben. Zudem wurden an Bord der Scania-Zugmaschine vier Paar gefälschte Kennzeichen aus Dänemark, Polen und Deutschland entdeckt und beschlagnahmt. Da Flucht- und Verdunklungsgefahr besteht, schickte der Haftrichter den Täter ins Gefängnis nach Hannover.

Unfallopfer schwebt weiter in Lebensgefahr

Unterdessen schwebt ein 73 Jahre altes Unfallopfer weiter in Lebensgefahr. Der Mann war am Sonnabend gegen 18.30 Uhr auf dem Hainhäuser Weg zwischen dem Wietzering und dem Kaltenweider Ortsteil Hainhaus von einer 20 Jahre alten Autofahrerin erfasst worden. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.

Von Sven Warnecke